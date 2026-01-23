uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-01-2026 07:00

Fernando Paulo na idade do com dor

Fernando Paulo na idade do com dor
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Misericórdia de Vila Franca de Xira inaugurou uma nova clínica de fisioterapia no seu campus da saúde e convidou várias personalidades para a inauguração.

A Misericórdia de Vila Franca de Xira inaugurou uma nova clínica de fisioterapia no seu campus da saúde e convidou várias personalidades para a inauguração. Um dos convidados foi o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que no seu discurso brincou que essa foi a 12ª vez que foi ao campus da saúde para ver as obras ou inaugurar novas valências. E ainda confessou que, provavelmente, um destes dias vai dar entrada como utente na fisioterapia por causa de umas malvadas dores no ombro e no joelho que lhe têm feito a vida negra. Realmente ser autarca não é ter vida fácil. Já não bastava as dores de cabeça que a oposição lhe dá....

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar