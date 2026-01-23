Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-01-2026 07:00
Fernando Paulo na idade do com dor
- foto O MIRANTE
A Misericórdia de Vila Franca de Xira inaugurou uma nova clínica de fisioterapia no seu campus da saúde e convidou várias personalidades para a inauguração.
A Misericórdia de Vila Franca de Xira inaugurou uma nova clínica de fisioterapia no seu campus da saúde e convidou várias personalidades para a inauguração. Um dos convidados foi o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que no seu discurso brincou que essa foi a 12ª vez que foi ao campus da saúde para ver as obras ou inaugurar novas valências. E ainda confessou que, provavelmente, um destes dias vai dar entrada como utente na fisioterapia por causa de umas malvadas dores no ombro e no joelho que lhe têm feito a vida negra. Realmente ser autarca não é ter vida fácil. Já não bastava as dores de cabeça que a oposição lhe dá....
