A “República dos Patos” em Torres Novas

Em Torres Novas os patos descobriram como é bom viver entre os humanos: comem pão, não trabalham e reproduzem-se à vontade. Os jardins é que não agradecem. As zonas relvadas estão destruídas e bancos decorados com dejectos. Há quem alimente aves e gatos em nome do bem-estar animal, ignorando que a ternura também produz ratazanas, baratas, entre outras pragas. Os patos mandam nos jardins de Torres Novas, sem oposição, e bem nutridos.