Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-01-2026 18:00

A “República dos Patos” em Torres Novas

- foto DR
Em Torres Novas os patos descobriram como é bom viver entre os humanos: comem pão, não trabalham e reproduzem-se à vontade. Os jardins é que não agradecem. As zonas relvadas estão destruídas e bancos decorados com dejectos. Há quem alimente aves e gatos em nome do bem-estar animal, ignorando que a ternura também produz ratazanas, baratas, entre outras pragas. Os patos mandam nos jardins de Torres Novas, sem oposição, e bem nutridos.

