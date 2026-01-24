Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-01-2026 18:00
A “República dos Patos” em Torres Novas
Em Torres Novas os patos descobriram como é bom viver entre os humanos: comem pão, não trabalham e reproduzem-se à vontade.
Em Torres Novas os patos descobriram como é bom viver entre os humanos: comem pão, não trabalham e reproduzem-se à vontade. Os jardins é que não agradecem. As zonas relvadas estão destruídas e bancos decorados com dejectos. Há quem alimente aves e gatos em nome do bem-estar animal, ignorando que a ternura também produz ratazanas, baratas, entre outras pragas. Os patos mandam nos jardins de Torres Novas, sem oposição, e bem nutridos.
