Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-01-2026 10:00

Barraqueiro apanhou boleia numa reunião de câmara

A reunião de câmara de Benavente começou com números em cima da mesa, contas da futura empresa intermunicipal de transportes da Lezíria do Tejo e projecções que prometem sempre melhor.

A reunião de câmara de Benavente começou com números em cima da mesa, contas da futura empresa intermunicipal de transportes da Lezíria do Tejo e projecções que prometem sempre melhor. Mas a meio da viagem, o autocarro descarrilou da rota técnica e entrou numa estrada bem conhecida: a da tertúlia política. Tudo começou quando alguém disse “Barraqueiro”. A partir daí, deixou de se falar apenas de horários, carreiras e passageiros e passou-se para o território das intenções ocultas, das suspeitas e do clássico “é o que se diz”. No final da reunião, a Barraqueiro saiu maior do que entrou, apesar de nunca ter estado presente, os autocarros continuaram exactamente como estavam e os problemas do dia-a-dia ficaram para outra viagem. Já os munícipes ficaram com uma certeza: em Benavente, antes de apanhar o autocarro, convém confirmar se a carreira é urbana, intermunicipal… ou política.

