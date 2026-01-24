Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-01-2026 15:00
O barulho de quem perdeu nas urnas
- foto O MIRANTE
Na última Assembleia Municipal da Chamusca houve quem confundisse aquela reunião com um tribunal.
Na última Assembleia Municipal da Chamusca houve quem confundisse aquela reunião com um tribunal, conforme manifestou o presidente da assembleia. Nuno Marques “puxou as orelhas” ao deputado e advogado João Cardador, lembrando que é preciso haver respeito institucional e que não iria permitir “ruídos” excessivos. O deputado tem insistido em não reconhecer legitimidades e continua a implorar por tempo de antena. A política local tem destas coisas: perde-se nas urnas, ganha-se no barulho.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar