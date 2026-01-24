O barulho de quem perdeu nas urnas

Na última Assembleia Municipal da Chamusca houve quem confundisse aquela reunião com um tribunal, conforme manifestou o presidente da assembleia. Nuno Marques “puxou as orelhas” ao deputado e advogado João Cardador, lembrando que é preciso haver respeito institucional e que não iria permitir “ruídos” excessivos. O deputado tem insistido em não reconhecer legitimidades e continua a implorar por tempo de antena. A política local tem destas coisas: perde-se nas urnas, ganha-se no barulho.