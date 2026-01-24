uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-01-2026 15:00

O barulho de quem perdeu nas urnas

Na última Assembleia Municipal da Chamusca houve quem confundisse aquela reunião com um tribunal.

Na última Assembleia Municipal da Chamusca houve quem confundisse aquela reunião com um tribunal, conforme manifestou o presidente da assembleia. Nuno Marques “puxou as orelhas” ao deputado e advogado João Cardador, lembrando que é preciso haver respeito institucional e que não iria permitir “ruídos” excessivos. O deputado tem insistido em não reconhecer legitimidades e continua a implorar por tempo de antena. A política local tem destas coisas: perde-se nas urnas, ganha-se no barulho.

