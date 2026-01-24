Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-01-2026 12:00
Piscinas públicas afogadas em obras e prazos
- foto DR
Quem percorre a região à procura de uma piscina aberta arrisca-se a desistir antes de chegar à água.
Quem percorre a região à procura de uma piscina aberta arrisca-se a desistir antes de chegar à água. Em Alenquer, Arruda dos Vinhos, Minde e Chamusca, por exemplo, os tanques estão fechados, os prazos derrapam e as promessas acumulam-se. Há obras urgentes, intervenções técnicas e investimentos em eficiência energética, mas o resultado repete-se: portas fechadas e utentes à espera. Uns fecham por azulejos que se soltam, outros por empreitadas que avançam devagar… no meio de reuniões, prorrogações e pedidos de compreensão, a gestão das piscinas municipais tornou-se um teste à paciência de todos os munícipes.
