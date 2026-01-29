A discussão começou em Santarém e foi parar a Almeirim

Na última reunião do executivo da Câmara de Santarém, a bancada socialista contestou a proposta de aluguer operacional de 40 viaturas, referindo que o leasing seria a melhor solução. A conversa evoluiu em velocidade cruzeiro até terminar em debate aceso, com o presidente João Leite (PSD) a retorquir ao vereador do PS Paulo Caetano que a escala do concelho de Santarém não é comparável com a de Almeirim - de cuja câmara municipal é oriunda boa parte da vereação socialista em Santarém e onde Caetano era vice-presidente no anterior mandato. Uma referência que levou o socialista a acusar Leite de recorrer sistematicamente a essa argumentação em reuniões de câmara, sublinhando que tal “não lhe fica bem” e que “a campanha eleitoral já acabou”. O troco surgiu logo de seguida, quando o presidente, com ironia, disse que era difícil olhar para a sua esquerda nas reuniões do executivo e não se lembrar de Almeirim. E o caso não é para menos: é que ali estão o presidente e o vice-presidente do anterior mandato na Câmara de Almeirim e ainda uma técnica superior do mesmo município.