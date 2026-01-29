Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-01-2026 18:57
Há muita gente com falta de noção em Vila Chã de Ourique
Há quem confunda o espaço público com a arrecadação lá de casa. Em Vila Chã de Ourique alguns munícipes parecem acreditar que deixar sofás, colchões e electrodomésticos avariados ao lado dos contentores é normal. Não é. Além de ilegal, revela uma preocupante falta de civismo e de respeito por quem vive, trabalha e circula na freguesia. Cuidar do espaço comum não é um favor, mas sim um dever. Infelizmente isso ainda não vem com manual de instruções.
