29/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-01-2026 10:00

Mesas de voto desniveladas no Entroncamento

- foto O MIRANTE
No Entroncamento, nas eleições presidenciais, as mesas de voto estiveram um bocadinho desniveladas.

No Entroncamento, nas eleições presidenciais, as mesas de voto estiveram um bocadinho desniveladas. Não por defeito de carpintaria, mas por excesso de zelo partidário. Em vez da habitual presença de cores políticas, surgiu um tom dominante, o do Chega. Rui Madeira (PSD) estranhou a paisagem. Já Ricardo Antunes (PS) garantiu que tinha a lista preparada, mas que os lugares já estavam preenchidos. O presidente da câmara, Nelson Cunha, árbitro deste torneio eleitoral, assegurou que não recebeu pedidos dos restantes partidos. As mesas de voto aparentemente abanaram, mas ainda assim a democracia prevaleceu.

