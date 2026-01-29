Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-01-2026 10:00
Mesas de voto desniveladas no Entroncamento
- foto O MIRANTE
No Entroncamento, nas eleições presidenciais, as mesas de voto estiveram um bocadinho desniveladas.
No Entroncamento, nas eleições presidenciais, as mesas de voto estiveram um bocadinho desniveladas. Não por defeito de carpintaria, mas por excesso de zelo partidário. Em vez da habitual presença de cores políticas, surgiu um tom dominante, o do Chega. Rui Madeira (PSD) estranhou a paisagem. Já Ricardo Antunes (PS) garantiu que tinha a lista preparada, mas que os lugares já estavam preenchidos. O presidente da câmara, Nelson Cunha, árbitro deste torneio eleitoral, assegurou que não recebeu pedidos dos restantes partidos. As mesas de voto aparentemente abanaram, mas ainda assim a democracia prevaleceu.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar