Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-01-2026 07:00
Parquímetros KO antes do apito inicial
- foto DR
Os novos parquímetros de Alenquer ainda mal tinham aquecido quando foram vandalizados.
Os novos parquímetros de Alenquer ainda mal tinham aquecido quando foram vandalizados. Não chegaram a cumprir a missão de ordenar o estacionamento antes de serem postos fora de combate. A câmara apressou-se
a repará-los, mas os condutores, que entretanto desfrutaram de estacionamento gratuito, não aplaudiram o regresso das máquinas. Foi sol de pouca dura. Em Alenquer, cobrar estacionamento parece ser quase tão complicado como proteger os próprios parquímetros. E talvez isso diga mais sobre a falta de civismo do que sobre a necessidade de pagar para estacionar.
