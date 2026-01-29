uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-01-2026 07:00

Parquímetros KO antes do apito inicial

- foto DR
Os novos parquímetros de Alenquer ainda mal tinham aquecido quando foram vandalizados.

Os novos parquímetros de Alenquer ainda mal tinham aquecido quando foram vandalizados. Não chegaram a cumprir a missão de ordenar o estacionamento antes de serem postos fora de combate. A câmara apressou-se
a repará-los, mas os condutores, que entretanto desfrutaram de estacionamento gratuito, não aplaudiram o regresso das máquinas. Foi sol de pouca dura. Em Alenquer, cobrar estacionamento parece ser quase tão complicado como proteger os próprios parquímetros. E talvez isso diga mais sobre a falta de civismo do que sobre a necessidade de pagar para estacionar.

