Parquímetros KO antes do apito inicial

Os novos parquímetros de Alenquer ainda mal tinham aquecido quando foram vandalizados. Não chegaram a cumprir a missão de ordenar o estacionamento antes de serem postos fora de combate. A câmara apressou-se

a repará-los, mas os condutores, que entretanto desfrutaram de estacionamento gratuito, não aplaudiram o regresso das máquinas. Foi sol de pouca dura. Em Alenquer, cobrar estacionamento parece ser quase tão complicado como proteger os próprios parquímetros. E talvez isso diga mais sobre a falta de civismo do que sobre a necessidade de pagar para estacionar.