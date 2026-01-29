Valamatos e PSD: vira o disco e toca o mesmo

Na Câmara Municipal de Abrantes voltou a emergir um clima de crispação, desta vez por causa das regras de intervenção nas reuniões do executivo, num novo episódio de confronto entre o presidente, Manuel Valamatos (PS), e a bancada do PSD, tal como sucedia no anterior mandato. Os vereadores do PSD acusam o presidente de tentar limitar o direito à intervenção, acusando-o de não ir preparado e de responder com promessas. Manuel Valamatos considerou toda a situação uma falta de respeito e afirmou estar farto de novelas e espectáculos. Meus senhores…a população que vos elegeu não merece um bocadinho mais de consideração?.