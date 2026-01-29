uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-01-2026 21:00

Valamatos e PSD: vira o disco e toca o mesmo

Valamatos e PSD: vira o disco e toca o mesmo
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na Câmara Municipal de Abrantes voltou a emergir um clima de crispação, desta vez por causa das regras de intervenção nas reuniões do executivo.

Na Câmara Municipal de Abrantes voltou a emergir um clima de crispação, desta vez por causa das regras de intervenção nas reuniões do executivo, num novo episódio de confronto entre o presidente, Manuel Valamatos (PS), e a bancada do PSD, tal como sucedia no anterior mandato. Os vereadores do PSD acusam o presidente de tentar limitar o direito à intervenção, acusando-o de não ir preparado e de responder com promessas. Manuel Valamatos considerou toda a situação uma falta de respeito e afirmou estar farto de novelas e espectáculos. Meus senhores…a população que vos elegeu não merece um bocadinho mais de consideração?.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar