Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-01-2026 10:00
Crianças à chuva e ao frio continuam fora das prioridades em Azambuja
- foto O MIRANTE
Em pleno século XXI, no concelho de Azambuja, ainda há crianças que começam o dia escolar dentro de uma valeta.
Em pleno século XXI, no concelho de Azambuja, ainda há crianças que começam o dia escolar dentro de uma valeta. Não é metáfora, é mesmo uma valeta, na Rua da Fonte, em Casais das Boiças, onde cinco alunos esperam pelo autocarro ao frio e à chuva. As famílias pedem apenas um abrigo que os proteja do Inverno. O município responde que não pode colocar abrigos “ao pé de cada casa”. É verdade, mas quando a solução parece caber em poucos metros e alguma vontade, o argumento da impossibilidade soa mais a desculpa do que a gestão responsável.
