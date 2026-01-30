uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-01-2026 10:00

Crianças à chuva e ao frio continuam fora das prioridades em Azambuja

Crianças à chuva e ao frio continuam fora das prioridades em Azambuja
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em pleno século XXI, no concelho de Azambuja, ainda há crianças que começam o dia escolar dentro de uma valeta.

Em pleno século XXI, no concelho de Azambuja, ainda há crianças que começam o dia escolar dentro de uma valeta. Não é metáfora, é mesmo uma valeta, na Rua da Fonte, em Casais das Boiças, onde cinco alunos esperam pelo autocarro ao frio e à chuva. As famílias pedem apenas um abrigo que os proteja do Inverno. O município responde que não pode colocar abrigos “ao pé de cada casa”. É verdade, mas quando a solução parece caber em poucos metros e alguma vontade, o argumento da impossibilidade soa mais a desculpa do que a gestão responsável.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar