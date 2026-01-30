Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-01-2026 21:00
Entre a ética e o supermercado
- foto arquivo O MIRANTE
Em Azambuja, a política local ganhou um novo caso para conversa de café. Então não é que aparentemente o município tem um novo serviço: o transporte municipal para compras pessoais.
Em Azambuja, a política local ganhou um novo caso para conversa de café. Então não é que aparentemente o município tem um novo serviço: o transporte municipal para compras pessoais. O vereador da CDU, António Torrão, admitiu ter usado uma viatura da câmara para ir ao supermercado no Cartaxo, embora estivesse de passagem pela capital do vinho. O PSD anunciou uma queixa-crime e o presidente da autarquia preferiu desvalorizar o caso, talvez convencido de que um desvio de rota não belisca a ética nem o combustível. A verdade é que a viatura municipal regressou ao parque de máquinas com mais quilómetros… .
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar