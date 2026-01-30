Entre a ética e o supermercado

Em Azambuja, a política local ganhou um novo caso para conversa de café. Então não é que aparentemente o município tem um novo serviço: o transporte municipal para compras pessoais.

Em Azambuja, a política local ganhou um novo caso para conversa de café. Então não é que aparentemente o município tem um novo serviço: o transporte municipal para compras pessoais. O vereador da CDU, António Torrão, admitiu ter usado uma viatura da câmara para ir ao supermercado no Cartaxo, embora estivesse de passagem pela capital do vinho. O PSD anunciou uma queixa-crime e o presidente da autarquia preferiu desvalorizar o caso, talvez convencido de que um desvio de rota não belisca a ética nem o combustível. A verdade é que a viatura municipal regressou ao parque de máquinas com mais quilómetros… .