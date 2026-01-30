uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-01-2026 21:00

Entre a ética e o supermercado

- foto arquivo O MIRANTE
Em Azambuja, a política local ganhou um novo caso para conversa de café. Então não é que aparentemente o município tem um novo serviço: o transporte municipal para compras pessoais.

Em Azambuja, a política local ganhou um novo caso para conversa de café. Então não é que aparentemente o município tem um novo serviço: o transporte municipal para compras pessoais. O vereador da CDU, António Torrão, admitiu ter usado uma viatura da câmara para ir ao supermercado no Cartaxo, embora estivesse de passagem pela capital do vinho. O PSD anunciou uma queixa-crime e o presidente da autarquia preferiu desvalorizar o caso, talvez convencido de que um desvio de rota não belisca a ética nem o combustível. A verdade é que a viatura municipal regressou ao parque de máquinas com mais quilómetros… .

