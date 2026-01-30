Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-01-2026 07:00
Mercado da Chamusca paga o mau trabalho do anterior executivo
- foto arquivo O MIRANTE
O Mercado Municipal da Chamusca é um daqueles casos em que a obra aparece feita, mas ainda veio piorar as coisas.
O Mercado Municipal da Chamusca é um daqueles casos em que a obra aparece feita, mas ainda veio piorar as coisas. Demorou anos a requalificar, gastou-se uma pipa de massa, inaugurou-se com pompa e circunstância, mas hoje o espaço é uma sombra do que já foi. Já sem rodeios, o actual presidente da câmara, Nuno Mira, admite aquilo que muitos diziam em surdina: a requalificação não foi das melhores.
