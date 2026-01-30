Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-01-2026 18:00
Num mundo moderno podemos morrer por falta de ajuda
- foto O MIRANTE
Tinha 45 anos o homem que caiu junto à estação de comboios do Tramagal depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória.
Tinha 45 anos o homem que caiu junto à estação de comboios do Tramagal depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Sem ajuda imediata, aguardou por mais de 20 minutos pelo socorro, situação que colocou frente a frente o INEM, que garantiu não haver falhas, e os Bombeiros Voluntários de Abrantes, que apontam para a impossibilidade de cumprir os prazos de resposta definidos. Esta morte trágica reacende o debate sobre a adequação dos tempos de resposta à realidade do interior, onde as distâncias, a falta de meios e as condições das estradas continuam a ser obstáculos. A realidade é que, mesmo num mundo moderno, qualquer um pode morrer à espera da ajuda que tarda a chegar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar