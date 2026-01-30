Num mundo moderno podemos morrer por falta de ajuda

Tinha 45 anos o homem que caiu junto à estação de comboios do Tramagal depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Sem ajuda imediata, aguardou por mais de 20 minutos pelo socorro, situação que colocou frente a frente o INEM, que garantiu não haver falhas, e os Bombeiros Voluntários de Abrantes, que apontam para a impossibilidade de cumprir os prazos de resposta definidos. Esta morte trágica reacende o debate sobre a adequação dos tempos de resposta à realidade do interior, onde as distâncias, a falta de meios e as condições das estradas continuam a ser obstáculos. A realidade é que, mesmo num mundo moderno, qualquer um pode morrer à espera da ajuda que tarda a chegar.