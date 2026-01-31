uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-01-2026 07:00

Quando os apoios são muitos e as certezas poucas

Quando os apoios são muitos e as certezas poucas
- foto O MIRANTE
A atribuição de apoios às associações da Golegã gerou troca de argumentos no executivo municipal, com o PS a criticar a falta de critérios claros para os subsídios ao desporto.

A atribuição de apoios às associações da Golegã gerou troca de argumentos no executivo municipal, com o PS a criticar a falta de critérios claros para os subsídios ao desporto. O vice-presidente Diogo Rosa respondeu que o município apoia todas as associações de forma regular e acusou os socialistas de incoerência face a mandatos anteriores. É caso para dizer que, quando a fartura é muita, há sempre alguém que desconfia.

