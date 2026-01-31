Quem canta os seus males espanta

Na última semana houve o tradicional cantar das janeiras nos paços do concelho em Vila Franca de Xira, onde participaram vários grupos e onde nem os autarcas resistiram a cantar uns versos. Entre os cantores estiveram António José Inácio e Ricardo Carvalho, presidentes das juntas da União de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e de Vila Franca de Xira, respectivamente. Dois líderes de dois executivos que, recorde-se, estão em risco muito sério de não chegarem ao fim do mandato e obrigarem os moradores a ir novamente às urnas. Nas janeiras canta-se a um ano de saúde, sorte e felicidade. A ver vamos se António Inácio e Ricardo Carvalho conseguem dar a volta ao baralho e garantir uma mão forte no jogo político que se avizinha....