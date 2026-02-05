Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-02-2026 21:00
Entre buracos, ervas e camiões: Ponte da Chamusca pede socorro
- foto O MIRANTE
Na ponte da Chamusca, o tempo passa mas os problemas ficam.
Na ponte da Chamusca, o tempo passa mas os problemas ficam. Os buracos no pavimento multiplicam-se, as ervas crescem e os camiões continuam a passar como se a estrutura fosse indestrutível. Todos vêem, todos sentem, todos reclamam, menos quem decide. A ponte aguenta, é certo, mas cada dia que passa testa-se mais a paciência de quem ali circula e a segurança de quem não tem alternativa. E quando o mau estado de uma ponte deixa de chocar, o problema já não é só de betão e alcatrão: é de prioridades. O Cavaleiro Andante vai continuar a alertar para o problema até porque é um dos muitos milhares de utilizadores da ponte e não dá jeito nenhum chegar atrasado ao emprego.
