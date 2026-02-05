O Centro Escolar do Carregado tem finalmente um novo telheiro para que as 600 crianças possam brincar mesmo em dias de chuva.

O Centro Escolar do Carregado tem finalmente um novo telheiro para que as 600 crianças possam brincar mesmo em dias de chuva. Uma obra importante, que resultou de um projecto vencedor do Orçamento Participativo de Alenquer em… 2017. Ou seja, passada quase uma década, lá se cumpriu a promessa. É caso para dizer: mais vale tarde do que nunca….