uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-02-2026 18:00

Mais vale tarde do que nunca

Mais vale tarde do que nunca
- Foto: CM Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Centro Escolar do Carregado tem finalmente um novo telheiro para que as 600 crianças possam brincar mesmo em dias de chuva.

O Centro Escolar do Carregado tem finalmente um novo telheiro para que as 600 crianças possam brincar mesmo em dias de chuva. Uma obra importante, que resultou de um projecto vencedor do Orçamento Participativo de Alenquer em… 2017. Ou seja, passada quase uma década, lá se cumpriu a promessa. É caso para dizer: mais vale tarde do que nunca….

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar