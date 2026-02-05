Passagem da Estação do Entroncamento é uma vergonha

O estado da passagem pedonal que liga a estação ferroviária à zona norte da cidade do Entroncamento é uma autêntica vergonha. As palavras são da vereadora Maria João Grácio, mas também poderiam ser do Cavaleiro Andante, basta olhar para a fotografia que ilustra este texto. O presidente Nelson Cunha reconheceu o problema e anunciou que vai pressionar a Infraestruturas de Portugal (IP) para reforçar a limpeza. O Entroncamento exige respostas rápidas, mas todos nós sabemos como funcionam as empresas do Estado.