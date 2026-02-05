Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-02-2026 10:00
Uma ERPI com fita cortada, mas sem luz ao fundo do túnel
- foto O MIRANTE
A ERPI da Fajarda já teve direito a inauguração, fita cortada, discursos afinados e fotografia para a posteridade. Faltou apenas um detalhe menor: abrir portas.
A ERPI da Fajarda já teve direito a inauguração, fita cortada, discursos afinados e fotografia para a posteridade. Faltou apenas um detalhe menor: abrir portas. Meio ano depois, o edifício continua impecável, silencioso e às escuras, um verdadeiro monumento à arte contemporânea da inauguração sem estreia. Na gíria antiga, foi para inglês ver; na moderna, foi puro show-off institucional, daqueles que dão muito jeito ao calendário político e pouco à vida real.
