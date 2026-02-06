uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-02-2026 10:00

Justiça cega

- foto DR
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público veio a público criticar o elevado volume de trabalho dos magistrados.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público veio a público criticar o elevado volume de trabalho dos magistrados e o estado degradante em que se encontram vários tribunais, como os de Vila Franca de Xira e de Alenquer e este, que a foto ilustra, de uma das salas da sede da comarca, em Loures. Diz a velha máxima que a justiça deve ser cega. O Cavaleiro Andante concorda. Porque se é para ver um cenário destes, mais vale....

