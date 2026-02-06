Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-02-2026 10:00
Justiça cega
- foto DR
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público veio a público criticar o elevado volume de trabalho dos magistrados.
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público veio a público criticar o elevado volume de trabalho dos magistrados e o estado degradante em que se encontram vários tribunais, como os de Vila Franca de Xira e de Alenquer e este, que a foto ilustra, de uma das salas da sede da comarca, em Loures. Diz a velha máxima que a justiça deve ser cega. O Cavaleiro Andante concorda. Porque se é para ver um cenário destes, mais vale....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar