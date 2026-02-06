O Karma do Ventura

A tempestade Kristin não perdoou e fez muitos estragos na região ribatejana. Foram árvores, sinais de trânsito, campos agrícolas, carros, casas, mas os únicos cartazes partidários danificados, pelo menos segundo as fontes do Cavaleiro Andante, foram os de André Ventura. Despedaçados pela força da depressão Kristin, são menos uns cartazes, pelo menos para já, a poluir a imagem sobretudo das rotundas. Resta saber se foi o Karma por causa de toda aquela conversa do Bangladesh e dos emigrantes.