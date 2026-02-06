Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-02-2026 18:00
Passeio radical
- foto O MIRANTE
A Transtejo Soflusa celebrou na última semana os seus 50 anos a unir as margens do Tejo na zona de Lisboa.
A Transtejo Soflusa celebrou na última semana os seus 50 anos a unir as margens do Tejo na zona de Lisboa e Rui Rei, um rosto conhecido do concelho de Vila Franca de Xira que é o novo administrador da empresa, convidou várias personalidades para embarcar num dos novos navios eléctricos da frota para um passeio no Tejo. Tudo correu cinco estrelas, excepto o tempo, com vento e chuva forte a marcar o momento. Rui Rei até brincou dizendo que foi azar, já que no dia anterior o Tejo parecia uma auto-estrada. Nada que se comparasse com o dia da festa, propriamente dita, em que o rio se armou em mar revolto….
