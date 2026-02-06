Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-02-2026 21:00
Um dia que fica para a História
- foto O MIRANTE
A tempestade Kristin devastou o centro do país e no Ribatejo também foram bem visíveis os resultados do vendaval.
A tempestade Kristin devastou o centro do país e no Ribatejo também foram bem visíveis os resultados do vendaval. Em Santarém foram muitas as árvores que tombaram, uma delas atingindo a Casa do Benfica. Felizmente ninguém se magoou e, nesse mesmo dia, o clube da águia até afastou os ventos de mau agoiro e conseguiu o apuramento para o play-off da Champions League à custa de uma vitória épica sobre o colosso Real Madrid. Como diz o povo, a seguir à tempestade vem a bonança, mas neste caso apenas no que à bola diz respeito. Porque os efeitos da catástrofe nas zonas mais atingidas vão perdurar por muito tempo na memória de quem viveu essa madrugada de horror….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar