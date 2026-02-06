uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 06-02-2026 21:00

Um dia que fica para a História

- foto O MIRANTE
A tempestade Kristin devastou o centro do país e no Ribatejo também foram bem visíveis os resultados do vendaval.

A tempestade Kristin devastou o centro do país e no Ribatejo também foram bem visíveis os resultados do vendaval. Em Santarém foram muitas as árvores que tombaram, uma delas atingindo a Casa do Benfica. Felizmente ninguém se magoou e, nesse mesmo dia, o clube da águia até afastou os ventos de mau agoiro e conseguiu o apuramento para o play-off da Champions League à custa de uma vitória épica sobre o colosso Real Madrid. Como diz o povo, a seguir à tempestade vem a bonança, mas neste caso apenas no que à bola diz respeito. Porque os efeitos da catástrofe nas zonas mais atingidas vão perdurar por muito tempo na memória de quem viveu essa madrugada de horror….

