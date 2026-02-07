uma parceria com o Jornal Expresso
07/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-02-2026 07:00

Herança envenenada no Entroncamento que quase custou oito milhões

- foto O MIRANTE
Há obras públicas que nascem enguiçadas e só não acabam mal porque alguém decide, a tempo, pegar nelas com as duas mãos e as mangas arregaçadas.

Há obras públicas que nascem enguiçadas e só não acabam mal porque alguém decide, a tempo, pegar nelas com as duas mãos e as mangas arregaçadas. A empreitada dos oito blocos de habitação a custos controlados no Entroncamento é um desses casos. Esteve à beira do desastre não por falta de dinheiro, mas por causa de desentendimentos e má gestão política do anterior executivo. O cenário era simples: ou se resolvia o conflito com o empreiteiro, ou o Entroncamento arriscava-se a devolver a totalidade dos fundos do PRR. Oito milhões de euros não são trocos e fazem a diferença na vida de muitas famílias.

