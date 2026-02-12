A ponte que Montenegro atravessou só em palavras

Há visitas que parecem retratos tirados à pressa. A de Luís Montenegro à ponte entre a Chamusca e a Golegã aconteceu em 2023 e O MIRANTE esteve lá.

Há visitas que parecem retratos tirados à pressa. A de Luís Montenegro à ponte entre a Chamusca e a Golegã aconteceu em 2023 e O MIRANTE esteve lá. Quinze minutos de semáforos, filas e promessas, suficientes para perceber o drama diário de milhares de condutores. Quase dois anos depois de chegar a chefe de Governo, o líder que ali garantiu pressão, prioridade e execução nunca mais voltou ao local…nem ao assunto.