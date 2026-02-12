Anos de promessas e a Parreira sem ponte

As pontes ligam margens, mas a da Parreira foi literalmente um rio de promessas e agora “caiu”. O anterior executivo de Paulo Queimado andou anos a empurrar o problema com a barriga. Agora desmonta-se o ferro da ponte provisória e fica à vista o vazio da decisão política que nunca chegou e a população sem soluções. O actual executivo lamenta a inércia do anterior. Pois é…ainda a procissão vai no adro!.