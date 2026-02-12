uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-02-2026 10:00

As férias foram por água abaixo

O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), estava de férias no estrangeiro quando foi apanhado de surpresa pelas descargas das barragens que levaram as águas do Tejo e do Zêzere a alagar a zona baixa da vila.

O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), estava de férias no estrangeiro quando foi apanhado de surpresa pelas descargas das barragens que levaram as águas do Tejo e do Zêzere a alagar a zona baixa da vila. O facto não passou despercebido a alguma oposição, e o candidato do PSD nas últimas autárquicas, José Luz, referiu que não podia deixar “passar em silêncio” a decisão do autarca se ausentar do concelho nesta altura delicada. Sérgio Oliveira justificou-se nas redes sociais dizendo que tira sempre uns dias nesta altura do ano e informou que, assim que teve conhecimento da subida das águas, apanhou o primeiro avião de regresso. E a verdade é que passado pouco tempo já estava no terreno. Já as férias, essas, foram por água abaixo….

