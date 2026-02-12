A bancada do PS na Câmara de Santarém apresentou uma proposta de atribuição equitativa de 500 mil euros para apoio a festividades nas freguesias rurais, verba a retirar do montante que a autarquia despende em grandes eventos na cidade, como o Reino de Natal, Festas de São José, Festival Nacional de Gastronomia e Cortes e Lendas. Curioso é o facto de a proposta socialista, que foi chumbada, só enumerar eventos na cidade tutelados pelo presidente João Leite (PSD), esquecendo outros que, no anterior mandato, eram da responsabilidade do vereador da Cultura Nuno Domingos (PS), que agora está sem pelouros, e que também mobilizaram algumas centenas de milhares de euros. Um caso evidente de memória selectiva que não escapou à crítica do presidente e para o qual a bancada do PS não teve resposta convincente. Talvez com Memofante a coisa se resolva….