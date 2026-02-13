Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-02-2026 21:00
Em Coruche bebe-se o tinto com os pés de molho
- foto DR
Em Coruche quatro amigos sentaram-se à mesa como manda a tradição, mas com um pormenor que eleva a cena à categoria de obra-prima.
Em Coruche quatro amigos sentaram-se à mesa como manda a tradição, mas com um pormenor que eleva a cena à categoria de obra-prima. Estes cavaleiros do improviso colocaram os pés de molho, chouriço na mão e vinho tinto para aguçar a boa disposição. O Sorraia corre com força, o vinho também, e o chouriço desaparece num instante, num ritual que só poderia mesmo acontecer no Ribatejo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar