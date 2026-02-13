Em Coruche bebe-se o tinto com os pés de molho

Em Coruche quatro amigos sentaram-se à mesa como manda a tradição, mas com um pormenor que eleva a cena à categoria de obra-prima.

Em Coruche quatro amigos sentaram-se à mesa como manda a tradição, mas com um pormenor que eleva a cena à categoria de obra-prima. Estes cavaleiros do improviso colocaram os pés de molho, chouriço na mão e vinho tinto para aguçar a boa disposição. O Sorraia corre com força, o vinho também, e o chouriço desaparece num instante, num ritual que só poderia mesmo acontecer no Ribatejo.