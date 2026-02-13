O areeiro da polémica em Rio Maior

Em Rio Maior, o areeiro Via-Vai deixou de ser apenas uma ferida aberta no território para se tornar numa ameaça declarada aos aquíferos, às estradas e ao bom senso, como explica o artigo publicado nesta edição de O MIRANTE.

Em Rio Maior, o areeiro Via-Vai deixou de ser apenas uma ferida aberta no território para se tornar numa ameaça declarada aos aquíferos, às estradas e ao bom senso, como explica o artigo publicado nesta edição de O MIRANTE. A Protecção Civil cortou estradas, as encostas continuam instáveis, os aquíferos estão sob ameaça, mas continuam a existir pareceres favoráveis, concessões alargadas e uma estranha leveza na fiscalização. A pergunta que fica é: como é que alguém pode confiar nas entidades que gerem o nosso país?.