Afinal no Chega também há tachos…e dos bons

Há tachos que nascem por acaso…ou não. Em Vila Franca de Xira, o Chega decidiu inovar, contra tudo aquilo que afirma defender. A nomeação da namorada de um vereador para assessora é apresentada como acto de confiança política. Não é “tacho”, garantem, é mérito. Tudo muito transparente, dizem, excepto quando se tenta explicar ao comum munícipe porque razão a cruzada contra os tachistas termina à porta do namoro. O mais curioso é o malabarismo retórico: o cargo é mal pago, inseguro, exigente…mas rende mais de 75 mil euros ao longo do mandato. Não houve candidatos? Estranho. E assim vai o Chega, de punho erguido contra o sistema…mas de braço dado com ele.