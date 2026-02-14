Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-02-2026 15:00
Afinal no Chega também há tachos…e dos bons
- foto DR
Há tachos que nascem por acaso…ou não. Em Vila Franca de Xira, o Chega decidiu inovar, contra tudo aquilo que afirma defender.
Há tachos que nascem por acaso…ou não. Em Vila Franca de Xira, o Chega decidiu inovar, contra tudo aquilo que afirma defender. A nomeação da namorada de um vereador para assessora é apresentada como acto de confiança política. Não é “tacho”, garantem, é mérito. Tudo muito transparente, dizem, excepto quando se tenta explicar ao comum munícipe porque razão a cruzada contra os tachistas termina à porta do namoro. O mais curioso é o malabarismo retórico: o cargo é mal pago, inseguro, exigente…mas rende mais de 75 mil euros ao longo do mandato. Não houve candidatos? Estranho. E assim vai o Chega, de punho erguido contra o sistema…mas de braço dado com ele.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar