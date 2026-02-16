Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-02-2026 15:00
Água a preço de ouro e serviço a conta-gotas da Tejo Ambiente
Em Tomar um munícipe, que sabe do que fala e não fala por falar, levantou o véu do tarifário da empresa Tejo Ambiente: tarifas fixas no topo da tabela, escalões comuns tratados como luxo e contas que fazem corar qualquer comparação com concelhos vizinhos. Água mais cara, serviço mais frágil. A verdade é simples: quando se paga 200% acima da média nacional, o mínimo exigível era água a correr sem sobressaltos, e isso definitivamente não acontece no concelho de Tomar.
