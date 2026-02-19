A fuga das galinhas

Na última semana um grupo de animados galináceos decidiu fugir do local onde estavam presos, na Quinta Municipal da Piedade, e ir passear pelas ruas da Póvoa de Santa Iria, quase fazendo lembrar um outro filme de animação famoso sobre galinhas em fuga. Entre os moradores que acharam piada ao caso e outros que se revoltaram com o assunto, é de louvar que, no fim do dia, nenhum galináceo tenha sido raptado para, digamos, poder dar corpo a um coq au vin ou uma cabidela à moda da Póvoa, tendo em conta o preço a que a carne anda por estes dias. Ao que parece, os bichos foram todos resgatados - sãos e bem vivinhos da silva - para voltar ao seu lugar na Quinta Municipal da Piedade. Para já este filme teve final feliz, pois podia ter acabado em canja ou churrasco algures numa cozinha ou quintal da Póvoa de Santa Iria….