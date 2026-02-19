Água versus engenharia

Ainda não estão habitados os novos prédios da urbanização Vila Rio, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, que custam uma “pipa de massa”, mas, por causa do mau tempo, foram colocadas na entrada dos prédios placas de cimento devido à subida do nível do Tejo.

Ainda não estão habitados os novos prédios da urbanização Vila Rio, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, que custam uma “pipa de massa”, mas, por causa do mau tempo, foram colocadas na entrada dos prédios placas de cimento devido à subida do nível do Tejo. A situação motivou diversos comentários e reacções, tendo em conta o histórico da urbanização. Recorde-se que a construção dos prédios em leito de cheia foi alvo de um abaixo-assinado e contestação da população, além de ter sido assunto em várias reuniões de câmara. Apesar dos avisos de que a zona é inundável, os prédios lá vão continuando a ser construídos. Vamos ver se, com o tempo, a engenharia não se rende à força das águas....