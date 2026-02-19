uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-02-2026 21:00

Gravidezes de baixo risco, SNS de alto risco

Gravidezes de baixo risco, SNS de alto risco
- foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Governo assinou um despacho que entrega às mãos dos enfermeiros especialistas a vigilância das gravidezes de baixo risco.

O Governo assinou um despacho que entrega às mãos dos enfermeiros especialistas a vigilância das gravidezes de baixo risco. O Cavaleiro Andante não sabe se há-de aplaudir a confiança nas competências destes profissionais ou lamentar o ponto a que chegou o nosso Serviço Nacional de Saúde. Quando a manta é curta, puxa-se de um lado e descobre-se do outro. É mesmo à portuguesa…tapar buracos com remendos avulsos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar