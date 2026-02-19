Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-02-2026 21:00
Gravidezes de baixo risco, SNS de alto risco
- foto arquivo O MIRANTE
O Governo assinou um despacho que entrega às mãos dos enfermeiros especialistas a vigilância das gravidezes de baixo risco.
O Governo assinou um despacho que entrega às mãos dos enfermeiros especialistas a vigilância das gravidezes de baixo risco. O Cavaleiro Andante não sabe se há-de aplaudir a confiança nas competências destes profissionais ou lamentar o ponto a que chegou o nosso Serviço Nacional de Saúde. Quando a manta é curta, puxa-se de um lado e descobre-se do outro. É mesmo à portuguesa…tapar buracos com remendos avulsos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar