Gravidezes de baixo risco, SNS de alto risco

O Governo assinou um despacho que entrega às mãos dos enfermeiros especialistas a vigilância das gravidezes de baixo risco. O Cavaleiro Andante não sabe se há-de aplaudir a confiança nas competências destes profissionais ou lamentar o ponto a que chegou o nosso Serviço Nacional de Saúde. Quando a manta é curta, puxa-se de um lado e descobre-se do outro. É mesmo à portuguesa…tapar buracos com remendos avulsos.