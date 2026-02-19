uma parceria com o Jornal Expresso
19/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-02-2026 10:00

Quando ajudar pode ser ofensivo

Quando ajudar pode ser ofensivo
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na última reunião da câmara do Cartaxo discutia-se uma coisa simples: ajudar alunos com menos recursos a irem às visitas de estudo.

Na última reunião da câmara do Cartaxo discutia-se uma coisa simples: ajudar alunos com menos recursos a irem às visitas de estudo. Mas o vereador do Chega, Luís Albquerque, teve de complicar: segundo a tese apresentada, pagar a visita a quem precisa pode fazer o aluno sentir-se diferente, “este veio com ajuda”. Logo a seguir, surgiu a solução mágica: tornar todas as visitas gratuitas para todos. Ideia bonita, digna de postal de Natal, mas que esbarra num detalhe chamado orçamento municipal.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar