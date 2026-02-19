Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-02-2026 10:00
Quando ajudar pode ser ofensivo

Na última reunião da câmara do Cartaxo discutia-se uma coisa simples: ajudar alunos com menos recursos a irem às visitas de estudo.
Na última reunião da câmara do Cartaxo discutia-se uma coisa simples: ajudar alunos com menos recursos a irem às visitas de estudo. Mas o vereador do Chega, Luís Albquerque, teve de complicar: segundo a tese apresentada, pagar a visita a quem precisa pode fazer o aluno sentir-se diferente, “este veio com ajuda”. Logo a seguir, surgiu a solução mágica: tornar todas as visitas gratuitas para todos. Ideia bonita, digna de postal de Natal, mas que esbarra num detalhe chamado orçamento municipal.
