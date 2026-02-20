Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-02-2026 18:00
A escola que já tem mais estudos que salas
- foto arquivo O MIRANTE
No Entroncamento há uma escola que já soma mais estudos do que salas previstas.
No Entroncamento há uma escola que já soma mais estudos do que salas previstas. O Jardim-de-Infância Sophia de Mello Breyner Andresen tornou-se presença assídua nas reuniões de câmara. O enredo repete-se: troca de galhardetes, revisitação de votações antigas, pedidos de novos pareceres e a solene garantia de que o assunto regressará “na próxima reunião”, como quem promete o próximo episódio de uma série interminável.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar