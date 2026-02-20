uma parceria com o Jornal Expresso
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-02-2026 18:00

A escola que já tem mais estudos que salas

- foto arquivo O MIRANTE
No Entroncamento há uma escola que já soma mais estudos do que salas previstas.

No Entroncamento há uma escola que já soma mais estudos do que salas previstas. O Jardim-de-Infância Sophia de Mello Breyner Andresen tornou-se presença assídua nas reuniões de câmara. O enredo repete-se: troca de galhardetes, revisitação de votações antigas, pedidos de novos pareceres e a solene garantia de que o assunto regressará “na próxima reunião”, como quem promete o próximo episódio de uma série interminável.

