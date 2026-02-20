Quando a urgência aperta e a resposta tarda

Entre portas entreabertas e avisos afixados à pressa, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Distrital de Santarém voltaram a funcionar a meio gás. Madrugada fechada aqui, noite condicionada ali. No Hospital Vila Franca de Xira, a limitação estendeu-se por 24 horas, como quem já cumpre calendário. Para quem olha os números no Portal do SNS, a cobertura parece assegurada. Cento e tal urgências abertas no país, dezenas em funcionamento no projecto-piloto. No papel, há resposta. No terreno, no entanto, a história escreve-se com outra tinta. Famílias em sobressalto, utentes com o telemóvel na mão a ligar para a Linha SNS 24 antes de ousarem atravessar a porta do hospital. A recomendação tornou-se regra. E a regra, rotina…infelizmente.