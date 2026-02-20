Silêncio ensurdecedor em Tomar 

Durante semanas um sem-abrigo dormiu numa tenda em Tomar junto ao Nabão, numa altura em que o caudal engrossou e o nível do rio ameaçava galgar as margens. A situação mereceu preocupação de vários cidadãos e O MIRANTE procurou desempenhar o seu papel, alertando para a situação e tentando junto da autarquia recolher informações e saber se a situação estava sinalizada. Estranhamente, as solicitações endereçadas por email, bem como as tentativas telefónicas, nunca receberam resposta. Depois de uma campanha em que os actuais governantes da AD repetiram que “agora é que era”, parece que afinal não é, ou pelo menos, não será para todos….