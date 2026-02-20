Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-02-2026 07:00
Silêncio ensurdecedor em Tomar
- foto O MIRANTE
Durante semanas um sem-abrigo dormiu numa tenda em Tomar junto ao Nabão, numa altura em que o caudal engrossou e o nível do rio ameaçava galgar as margens.
Durante semanas um sem-abrigo dormiu numa tenda em Tomar junto ao Nabão, numa altura em que o caudal engrossou e o nível do rio ameaçava galgar as margens. A situação mereceu preocupação de vários cidadãos e O MIRANTE procurou desempenhar o seu papel, alertando para a situação e tentando junto da autarquia recolher informações e saber se a situação estava sinalizada. Estranhamente, as solicitações endereçadas por email, bem como as tentativas telefónicas, nunca receberam resposta. Depois de uma campanha em que os actuais governantes da AD repetiram que “agora é que era”, parece que afinal não é, ou pelo menos, não será para todos….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1757
18-02-2026
Capa Vale Tejo
18-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar