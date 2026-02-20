uma parceria com o Jornal Expresso
20/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-02-2026 07:00

Silêncio ensurdecedor em Tomar 

- foto O MIRANTE
Durante semanas um sem-abrigo dormiu numa tenda em Tomar junto ao Nabão, numa altura em que o caudal engrossou e o nível do rio ameaçava galgar as margens.

Durante semanas um sem-abrigo dormiu numa tenda em Tomar junto ao Nabão, numa altura em que o caudal engrossou e o nível do rio ameaçava galgar as margens. A situação mereceu preocupação de vários cidadãos e O MIRANTE procurou desempenhar o seu papel, alertando para a situação e tentando junto da autarquia recolher informações e saber se a situação estava sinalizada. Estranhamente, as solicitações endereçadas por email, bem como as tentativas telefónicas, nunca receberam resposta. Depois de uma campanha em que os actuais governantes da AD repetiram que “agora é que era”, parece que afinal não é, ou pelo menos, não será para todos….

