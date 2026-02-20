Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-02-2026 15:00
Tiago ou Anita?
Na última reunião do executivo da Câmara de Tomar discutiu-se menos política e mais presença mediática.
Na última reunião do executivo da Câmara de Tomar discutiu-se menos política e mais presença mediática. A vereadora Filipa Fernandes (PS) acusou o presidente Tiago Carrão (PSD) de falta de humildade e de excesso de protagonismo. Disse que ele anda sempre a aparecer nas redes sociais do município, com notícias que servem sobretudo para assinalar onde esteve. A autarca socialista fez até uma comparação inusitada com a Anita das histórias infantis. Fica a dúvida se o problema é Carrão aparecer em demasia ou se, antes, o executivo socialista aparecia tão pouco que quase ninguém deu por ele.
