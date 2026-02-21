Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-02-2026 21:00
A dureza do trabalho nos campos da Lezíria ribatejana
- foto DR
Os campos da Lezíria ribatejana são por estes dias um autêntico mar de lama.
Os campos da Lezíria ribatejana são por estes dias um autêntico mar de lama. As terras encharcadas tornam o trabalho mais duro, mas alguém tem de o fazer. Nesta foto, um grupo de trabalhadores, protegidos por capas e fatos impermeáveis, continua a apanha. No meio do temporal, a força e a resiliência moldam o dia, revelando a dureza e a dignidade do trabalho agrícola. Aqui fica a saudação do Cavaleiro Andante, desta vez sem ironia, para quem continua a fazer a vida andar para a frente.
