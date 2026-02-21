Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-02-2026 07:00
Melodrama na Câmara de Santarém
- foto O MIRANTE
A última reunião de câmara de Santarém teve um momento melodramático quando o vereador Nuno Domingos (PS) se deixou levar pela emoção até à indignação contida.
A última reunião de câmara de Santarém teve um momento melodramático quando o vereador Nuno Domingos (PS) se deixou levar pela emoção até à indignação contida, depois de ouvir o presidente do município, João Leite (PSD), dar créditos ao seu antecessor Ricardo Gonçalves na criação do programa cultural Verão In.Santarém. Nuno Domingos, que tem sido um dos dinamizadores do projecto, ficou abespinhado como poucas vezes o vimos fora do teatro amador, cujos palcos também pisa, e pareceu ter visto o Diabo quando ouviu tais palavras, vá lá saber-se porquê….
