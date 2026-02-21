uma parceria com o Jornal Expresso
21/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-02-2026 10:00

O vereador que abriu o corso… a alta rotação

O vereador que abriu o corso… a alta rotação
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Há quem, no Carnaval, vista a pele de super-herói. Frederico Antunes preferiu a de motard ribatejano, de punho firme e sorriso no rosto.

Há quem, no Carnaval, vista a pele de super-herói. Frederico Antunes preferiu a de motard ribatejano, de punho firme e sorriso no rosto. Integrado numa comitiva de motards, o vereador de Benavente, adepto confesso de motorizadas, apresentou-se de colete de cabedal, emblemas ribatejanos ao peito e punho pronto para acelerar. Uma espécie de “Easy Rider” da administração local, versão lezíria. Enquanto o motor roncava, o público acenava e a cidade entrava em modo folia, o autarca mostrou que também sabe conduzir fora da ordem de trabalhos. Entre curvas e rectas, foi abrindo o desfile com a mesma determinação com que, noutras ocasiões, discute pastas e dossiês. Houve quem dissesse que era apenas espírito carnavalesco. Outros juram que era uma metáfora perfeita: em política, como nas motas, é preciso equilíbrio, alguma audácia e, sobretudo, saber quando travar.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1757
    18-02-2026
    Capa Vale Tejo
    18-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar