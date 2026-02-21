O vereador que abriu o corso… a alta rotação

Há quem, no Carnaval, vista a pele de super-herói. Frederico Antunes preferiu a de motard ribatejano, de punho firme e sorriso no rosto. Integrado numa comitiva de motards, o vereador de Benavente, adepto confesso de motorizadas, apresentou-se de colete de cabedal, emblemas ribatejanos ao peito e punho pronto para acelerar. Uma espécie de “Easy Rider” da administração local, versão lezíria. Enquanto o motor roncava, o público acenava e a cidade entrava em modo folia, o autarca mostrou que também sabe conduzir fora da ordem de trabalhos. Entre curvas e rectas, foi abrindo o desfile com a mesma determinação com que, noutras ocasiões, discute pastas e dossiês. Houve quem dissesse que era apenas espírito carnavalesco. Outros juram que era uma metáfora perfeita: em política, como nas motas, é preciso equilíbrio, alguma audácia e, sobretudo, saber quando travar.