Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-02-2026 10:00
Mão quente no basquete, mão firme na Chamusca?
- foto DR
Há quem diga que o presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, passou ao lado de uma carreira de basquetebolista.
Há quem diga que o presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, passou ao lado de uma carreira de basquetebolista. Pela fotografia, captada durante o tradicional jogo do quartão, em Quarta-feira de Cinzas, percebe-se que o jeito ainda lá está. Mas se no empedrado a pontaria parece afinada, vamos ver o que acontece na governação do concelho. A Chamusca carrega uma herança pesada deixada pelo executivo anterior: jovens que fazem as malas e partem sem bilhete de regresso, falta de fixação de emprego, de habitação, etc, etc, etc, etc. Vamos ver se o jovem autarca vai ter “mãozinhas” para agarrar o futuro do concelho.
