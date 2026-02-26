uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-02-2026 07:00

Matemática alternativa

Matemática alternativa
Na última reunião de câmara do Cartaxo houve quem descobrisse uma nova forma de fazer contas.

Na última reunião de câmara do Cartaxo houve quem descobrisse uma nova forma de fazer contas, com o vereador do Chega em substituição, Luís Albuquerque, a garantir que metade do orçamento municipal está a ser gasto com funcionários. Alegações que foram prontamente contrariadas e com o presidente da câmara a comentar, entre risos, que esta seria uma conta única do Partido Chega, tão ridícula como dizer que “3x0 é 3”. No final, ficou a sensação de que há contas que não batem certo, mas apenas na imaginação de quem insiste em transformar opiniões em números e criar uma matemática alternativa, à medida das suas conveniências….

