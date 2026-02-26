Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-02-2026 07:00
Matemática alternativa
- foto O MIRANTE
Na última reunião de câmara do Cartaxo houve quem descobrisse uma nova forma de fazer contas.
Na última reunião de câmara do Cartaxo houve quem descobrisse uma nova forma de fazer contas, com o vereador do Chega em substituição, Luís Albuquerque, a garantir que metade do orçamento municipal está a ser gasto com funcionários. Alegações que foram prontamente contrariadas e com o presidente da câmara a comentar, entre risos, que esta seria uma conta única do Partido Chega, tão ridícula como dizer que “3x0 é 3”. No final, ficou a sensação de que há contas que não batem certo, mas apenas na imaginação de quem insiste em transformar opiniões em números e criar uma matemática alternativa, à medida das suas conveniências….
