Na última reunião de câmara do Cartaxo houve quem descobrisse uma nova forma de fazer contas, com o vereador do Chega em substituição, Luís Albuquerque, a garantir que metade do orçamento municipal está a ser gasto com funcionários. Alegações que foram prontamente contrariadas e com o presidente da câmara a comentar, entre risos, que esta seria uma conta única do Partido Chega, tão ridícula como dizer que “3x0 é 3”. No final, ficou a sensação de que há contas que não batem certo, mas apenas na imaginação de quem insiste em transformar opiniões em números e criar uma matemática alternativa, à medida das suas conveniências….