Na terra dos comboios, houve debate sobre “tachos”

No reino ferroviário do Entroncamento soube-se que a câmara municipal contratou um advogado que também é deputado municipal do Chega em Loures. E bastou a notícia vir a público para o executivo descarrilar em suspeições. O vereador Ricardo Antunes puxou do Código dos Contratos Públicos e falou em eventual fraccionamento de despesa. Do outro lado da linha, o presidente Nelson Cunha garantiu que na sua estação não há “tachos”. A política local no seu melhor. O fumo pode ser muito, mas será que também há fogo?.