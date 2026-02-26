uma parceria com o Jornal Expresso
26/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-02-2026 21:00

Na terra dos comboios, houve debate sobre “tachos”
No reino ferroviário do Entroncamento soube-se que a câmara municipal contratou um advogado que também é deputado municipal do Chega em Loures. E bastou a notícia vir a público para o executivo descarrilar em suspeições. O vereador Ricardo Antunes puxou do Código dos Contratos Públicos e falou em eventual fraccionamento de despesa. Do outro lado da linha, o presidente Nelson Cunha garantiu que na sua estação não há “tachos”. A política local no seu melhor. O fumo pode ser muito, mas será que também há fogo?.

- foto arquivo O MIRANTE
