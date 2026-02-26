Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-02-2026 21:00
Na terra dos comboios, houve debate sobre “tachos”
No reino ferroviário do Entroncamento soube-se que a câmara municipal contratou um advogado que também é deputado municipal do Chega em Loures.
No reino ferroviário do Entroncamento soube-se que a câmara municipal contratou um advogado que também é deputado municipal do Chega em Loures. E bastou a notícia vir a público para o executivo descarrilar em suspeições. O vereador Ricardo Antunes puxou do Código dos Contratos Públicos e falou em eventual fraccionamento de despesa. Do outro lado da linha, o presidente Nelson Cunha garantiu que na sua estação não há “tachos”. A política local no seu melhor. O fumo pode ser muito, mas será que também há fogo?.
- foto arquivo O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1758
25-02-2026
Capa Vale Tejo
25-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar