A programação segue dentro de momentos

O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, juntamente com outros técnicos daquela entidade, voltaram a estar presentes em Vila Franca de Xira para apresentar à comunidade os ajustes feitos ao projecto de duplicação da Linha do Norte entre Alhandra e VFX. O momento era de apresentação do polémico projecto, mas antes disso a IP lembrou-se de obrigar todos os presentes a ver um vídeo sobre os esforços “hercúleos” que aquela empresa fez nas últimas semanas por causa dos estragos causados pelo mau tempo. Um extra de programação que ninguém esperava e não acrescentou nada ao que se discutia. E ainda deixou muita gente a criticar o que pareceu ser uma mera propaganda de auto-elogio. Já lá diz o ditado: se ninguém nos elogia, que nos elogiemos a nós próprios....