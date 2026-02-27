A13/IC3: promessa que atravessa Governos

O Cavaleiro Andante ouviu os clamores vindos da velha travessia sobre o Tejo e não resistiu a uma breve viagem pela memória política. Agora, os deputados do Partido Socialista eleitos por Santarém erguem a voz a exigir solução estrutural para a Ponte da Chamusca e calendário para o corredor A13/IC3. Mas o Cavaleiro Andante, que não sofre de amnésia selectiva, recorda que o PS já foi Governo, mais do que uma vez, e nunca resolveu, nem sequer equacionou a alternativa estrutural que agora reclama. É justo reconhecer o empenho dos deputados socialistas do distrito, com especial insistência de Hugo Costa, na defesa de uma nova travessia e da concretização da A13/IC3. Contudo, a coerência política mede-se no poder, não apenas na oposição.