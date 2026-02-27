Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-02-2026 21:00
Asas pelos ares
- foto O MIRANTE
Depois da fuga das galinhas, que andaram à solta nas ruas da Póvoa de Santa Iria, até serem capturadas pela Câmara de Vila Franca de Xira, agora foi a vez de outra ave. Nas redes sociais uma moradora alertou para um suposto papagaio em cima de uma árvore na urbanização Tágides, dizendo não saber se está perdido ou só a passear. Nas respostas, uns fregueses disseram que não se tratava de um papagaio, mas sim de um periquito de colar; outros afirmaram que já tinham avistado o exemplar noutra rua da Póvoa. Se está perdido ou apenas de passagem, ninguém sabe. Mas depois das galinhas, uma coisa é certa: na Póvoa de Santa Iria, as aves parecem sentir-se em casa....
